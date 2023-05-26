ВЦИОМ: Путину доверяют 80% россиян, его деятельность одобряют 76%

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% опрошенных россиян. Об этом свидетельствуют опубликованные 26 мая результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом деятельность главы государства положительно оценили 76,5% респондентов. Показатели одобрения работы правительства РФ и премьер-министра Михаила Мишустина составил 52,3% и 50,6% соответственно.

Опрос также показал, что главе правительства доверяют 62% россиян, лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову — 36,1%, а главе фракции «Справедливая Россия – За правду!» Сергею Миронову — 32,4%.

Наиболее популярной партией среди граждан стала «Единая Россия», ее поддерживают 37,9% опрошенных. На втором месте КПРФ — 10,4%, замыкает тройку лидеров ЛДПР — 9,4%.

Опрос проводился с 15 по 21 мая 2023 года. В нем принимало участие 1,6 тыс. человек, достигших 18-летнего возраста.

Ранее, 22 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин обладает высоким уровнем поддержки среди политических сил и населения страны в целом.