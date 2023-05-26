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Покусанной бродячей собакой жительнице Брянска заплатят 10 тыс. рублей

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Жительнице Брянска заплатят 10 тыс. рублей компенсации из-за нападения на нее бездомной собаки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в пятницу, 26 мая.

Сам инцидент произошел 30 января 2022 года. На горожанку набросилась бродячая собака и укусила за руку. Отбиться от агрессивного зверя женщине помогли прохожие.

После нападения пострадавшая написала заявление в прокуратуру Советского района. Ведомство, в свою очередь, обратилось в суд с иском к Комитету по ЖКХ Брянской городской администрации о денежной компенсации морального вреда в размере 10 тыс. рублей.

Иск был удовлетворен в полном объеме, отмечает NASHBRYANSK.RU. Решение суда в законную силу еще не вступило.

Ранее, 23 мая, сообщалось, что в Госдуме планируют рассмотреть поправки к закону из КоАП, связанные с наказанием за укусы собак. В частности, состоится обсуждение статьи 8.52 об ответственности за несоблюдение требований к содержанию животных. Ко второму чтению статью дополнили нормой, предусматривающей наказание для хозяев, чьи животные укусили человека или нанесли другие незначительные повреждения.

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