Вооруженные силы России в Харьковской области на купянском направлении пресекли действия двух групп украинских диверсантов. Об этом сообщил 26 мая официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Масютовка и Ивановка Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Потери противника составили до 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», — указал представитель ведомства.

Отмечается, что в совокупности на купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял более 90 военнослужащих. Так, на краснолиманском направлении армейская авиация и огонь артиллерии группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах поселка Кузьмино Луганской Народной Республики (ЛНР) и села Ямполовка Донецкой Народной Республики (ДНР).

«За сутки уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубицы Д-20 и Д-30», — отметили в министерстве.

Ранее, 25 мая, Конашенков также сообщал, что в ряде населенных пунктов в зоне спецоперации российскими силами пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

В тот же день представитель Минобороны добавил, что до 190 своих военных ВСУ потеряли на купянском направлении. В свою очередь на донецком направлении за сутки было уничтожено до 270 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что российские бойцы за сутки поразили три опорных пункта ВСУ в Запорожской области.

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