Издание ZN.UA заявило о взрывах на фоне воздушной тревоги в Днепропетровской области

В Днепропетровской области были слышны взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Сирены начали звучать почти по всей территории Украины, исключая западные области.

Позднее в этот день издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Днепропетровск (украинское название — Днепр) были слышны несколько взрывов. Согласно информации портала, в местных пабликах выкладывали фотографии, на которых запечатлен столб дыма, поднимающийся над городом.

Информацию о взрывах в Минобороны России не комментировали.

Накануне стало известно, что звуки взрывов прогремели ночью в Ровненской, Львовской, Хмельницкой и Харьковской областях. В то же время сообщалось о взрывах в Киеве, в городе звучала воздушная тревога.

До этого, 24 мая, взрывы прогремели в городе Купянске Харьковской области. Воздушная тревога не объявлялась. Тогда же издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Сумской области. Там также не объявляли воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. В Москве подчеркнули, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.