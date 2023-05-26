«Укрэнерго» сообщило о повреждении электросетей

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» 26 мая сообщила о повреждении электросетей в шести областях Украины.

«Из-за обстрелов повреждены сети операторов систем распределения в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях», — заявили в компании в Telegram-канале.

Электростанции и магистральные сети повреждены не были. Неполадки в Днепропетровской области были устранены до наступления утра, добавили в «Укрэнерго».

Сообщений от российского Минобороны по обстрелам не было.

Днем ранее председатель правления компании Владимир Кудрицкий сообщил, что летний сезон станет сложным периодом для украинской энергосистемы. По его словам, в энергосистеме уже наблюдается нехватка ресурсов. Он добавил, что необходимо сделать так, чтобы энергосистема была сбалансированной, без отключений.

24 мая Украина прекратила экспорт электроэнергии на территорию Европейского союза (ЕС). Также в «Укрэнерго» призвали потребителей бережно потреблять электроэнергию в вечерние часы с 19:00 до 22:00. В компании пояснили, что это необходимо для соблюдения баланса между производством и потреблением электроэнергии.

До этого, 30 апреля, замглавы минэнерго Украины Фарид Сафаров объявил о повышении тарифов на электроэнергию для того, чтобы энергосистема страны смогла подготовиться к следующей зиме.

По оценкам министерства, для восстановления энергетической системы Украине в 2023 году потребуется $3,4 млрд. Из них $1,2 млрд нужны для закупки определенных ресурсов, остальные — для распределения и восстановления мощностей, а также для обновления линий системы электропередачи.