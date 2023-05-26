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Источник сообщил об исчезновении жены известного легкоатлета Дмитрия Бартенева

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Жена известного легкоатлета Дмитрия Бартенева пропала из квартиры, пока он совершал утреннюю пробежку. Об этом сообщил 26 мая источник «Известий».

«Утром 25 мая спортсмен, как обычно, решил выйти на пробежку. Его жена в это время собиралась по своим делам и гладила себе вещи», — рассказал собеседник.

Вернувшись домой, 54-летний Бартенев супругу в квартире не застал. При этом он заметил, что ее телефон остался дома. В тот момент, когда жена не появилась домой и к вечеру, он запереживал еще больше.

Кроме того, спортсмен не обнаружил и автомобиля супруги на том месте, где она обычно оставляет ее у станции метро. Машина нашлась по другому адресу, но жены там тоже не было.

На фоне поисков мужчина вспомнил разговор с женой, в котором она ему сообщила о планах съездить в Тольятти с мужчиной, делавшим ремонт в их квартире. Поезд должен отправиться вечером 26 мая. По факту пропажи женщины начала поиски полиция, правоохранительные органы проводят проверку.

Дмитрий Бартенев — советский и российский легкоатлет, специалист по бегу на короткие дистанции, сын известного советского спринтера Леонида Бартенева. В 1980-х и 1990-х годах выступал за сборные СССР и России по легкой атлетике. Награжден бронзовой медалью чемпионата мира среди юниоров, чемпион России, также является многократным призером первенств всесоюзного и всероссийского значения.

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Ранее, 19 апреля, сообщалось, что мать помощницы сенатора Андрея Шевченко похитили в Москве. По данным «Известий», Елена Силкина обратилась в полицию в связи с исчезновением ее 76-летней матери, Татьяны Силкиной.

Отмечалось, что неизвестные люди сообщили ей о похищении матери и стали требовать выкуп в размере 2 млн рублей. Позднее выяснилось, что женщина зарегистрировалась в одной из гостиниц Твери. Там ее и обнаружили. Возбуждено уголовное дело.

22 мая источник «Известий» сообщил, что полиция задержала уроженца Таджикистана, подозреваемого в якобы похищении жены бывшего первого заместителя министра обороны Александра Колмакова. Установлено, что задержанный смог убедить женщину, что ее семье якобы угрожает опасность, и вынудил ее снять деньги со счета и уехать из Москвы.

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