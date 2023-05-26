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В ГД допустили сокращение помощи Киеву после атаки ДРГ на Белгородскую область

Водолацкий: Запад может сократить помощь Украине после атаки ДРГ на Белгородскую область
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Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
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На Западе боятся, что Россия может ответить поставщикам оружия, при помощи которого Украина совершает атаки на Белгородскую, Брянскую и другие российские области. Об этом 26 мая «Известиям» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее в этот день автор колонки агентства Bloomberg Андреас Клут предположил, что Украина рискует потерять помощь западных союзников, если решится на боевые действия за пределами границ, которые считает своими, или будет поддерживать диверсионные группировки.

Водолацкий отметил, что у населения на Западе начинают возникать «нелицеприятные вопросы» к руководителям своих стран, которые поставляют Киеву оружие.

«Люди обеспокоены, что нападение ДРГ на Белгородскую, Брянскую области, обстрелы мирных граждан могут как бумеранг прилететь в страны-поставщики оружия. На Западе сегодня люди в такой панике находятся, что Россия может адекватно ответить поставщикам оружия. Такая реакция западного общества на необдуманные решения своих руководителей, которые поддерживают киевский режим», — сказал депутат.

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Также 26 мая координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти Украины заверили США, что не станут применять поставляемую им американскую технику и вооружение для нанесения атак «по российской земле».

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины попыталась проникнуть на территорию округа. В результате российскими военными было уничтожено около 70 украинских боевиков.

24 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что факт того, что при проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область использовалась западная военная техника, говорит о возрастающей вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

Тогда же СМИ в США сообщили, что Киев признал роль Вооруженных сил Украины в атаке диверсантов на Белгородскую область. При этом украинский чиновник, являвшийся собеседником западных СМИ, отказался приводить какие-либо дополнительные подробности, а также не стал объяснять, откуда у террористов была американская техника.

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