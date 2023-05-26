Мемориал «Вечный огонь» в Петрозаводске перевели со сжиженного на природный газ. Это было сделано по поручению президента России Владимира Путина.

«Задача выполнена. Новые трубопровод и оборудование безвозмездно установила газораспределительная компания», — рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков, его слова приводит ИА FlashNord.

Для реализации задачи сотрудники «Газпрома» проложили трубу длиной 260 м и смонтировали оборудование под рекой Лососинкой и через парк «Ямка».

Перенос огня на торжественной церемонии доверили участнику Великой Отечественной войны Константину Панову, встретившему Великую Победу в Берлине. Ему помогал воспитанник карельского кадетского корпуса им. А. Невского, отмечает ИА «Карелinform».

В начале мая ВЦИОМ провел опрос, который показал, что для 65% россиян День Победы является самым важным праздником. Такая тенденция наблюдается в России начиная с 2018 года.