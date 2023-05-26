Готовность новой школы на 825 мест в подмосковном Ступино превысила 50%

В микрорайоне Юго-Западный в Ступино (Московская область) продолжается строительство новой школы, рассчитанной на 825 мест. Готовность объекта достигла почти 55%, сообщает пресс-служба губернатора региона 26 мая.

В четырехэтажном здании обустроят учебные классы, два спортивных и актовый залы, медблок, столовую, библиотечно-информационный центр. На прилегающей территории проект предусматривает создание спортивной зоны с площадками для игр, мест для отдыха.

Сейчас рабочие занимаются стенами и внутренними перегородками, монтируют окна и инженерные системы, выполняют черновую отделку.

По словам губернатора Андрея Воробьева, это будет самая большая школа в Ступино. Завершить строительство подрядчик намерен раньше срока — в 2023 году, чтобы в 2024-м дети уже смогли сесть за парты, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Всего в 2024 году в Ступино планируют сдать три школы. Помимо объекта в микрорайоне Юго-Западный, возводится пристройка к Верзиловской школе на 550 мест и школа в квартале «Надежда» тоже на 550 мест.