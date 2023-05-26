Видеохостинг YouTube откажется от формата сторис с 26 июня. Об этом говорится в сообщении американской корпорации Google, которой принадлежит YouTube.

«Срок действия историй, которые уже были опубликованы на эту дату, истечет через семь дней после того, как они были первоначально опубликованы», — отмечается в сообщении.

Вместо привычного формата YouTube предлагает использовать короткие вертикальные видео Shorts — они и раньше были доступны пользователям и пользовались большей популярностью, нежели сторис.

Stories (сторис) впервые появились в 2017 году под названием Reels — функция коротких роликов была доступна пользователям, чья аудитория превышает 10 тыс. человек. Уточняется, что функция не была популярной.

Ранее, 16 мая, стало известно, что Google из соображений безопасности обновила политику в отношении старых учетных записей, которые не использовались долгое время. Как отметили в компании, мера поможет снизить угрозы безопасности, такие как спам, фишинг и взлом учетных записей.

В итоге станет недоступным, в частности, адрес электронной почты Gmail, сообщения Gmail, события Google Calendar, файлы Drive. Удалять аккаунты и видео на YouTube компания не планирует.