В Кирове водитель наехал на трех детей

В Кирове водитель за рулем Lada Granta наехал на трех несовершеннолетних, они получили различные травмы. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщает региональное ГИБДД в Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел в 12:00 на улице Сурикова. Наезд совершил 67-летний водитель.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, устанавливает причины и обстоятельства. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в этот день сообщалось, что машина сбила ребенка на юго-востоке Москвы. Уточнялось, что автомобиль Fiat наехал на пешехода — ребенка 10 лет.