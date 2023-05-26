Крупнейшее рейтинговое агентство КНР понизило рейтинг США

Крупнейшее рейтинговое агентство Китая China Chengxin International Credit Rating Co. (CCXI) понизило суверенный кредитный рейтинг Соединенных Штатов Америки на фоне ситуации с потолком американского государственного долга. Это следует из опубликованного в четверг, 25 мая, заявления агентства.

Согласно заявлению, CCXI понизила рейтинг США на одну ступень — с AAA до AA+.

В документе также указывается на то, что даже в случае достижения договоренности между президентом США Джо Байденом и конгрессом о потолке госдолга волатильность экономики США будет сохранятся и дальше.

«Даже если консенсус будет достигнут, балансирование на грани войны создаст неопределенность для курса политики правительства США и ослабит экономическую уверенность, что может вызвать дальнейшую волатильность в политике и экономике США», — говорится в заявлении.

26 мая экономисты банка Goldman Sachs Алек Филлипс и Тим Крупа дали прогноз, согласно которому финансовые резервы министерства финансов США 2 июня будут едва превышать $30 млрд, а к 9 июня полностью иссякнут. При этом, по их мнению, вероятность заключения полноценной сделки, предусматривающей долгосрочное повышение потолка государственного долга, очень высока и составляет около 80%.

Днем ранее агентство Reuters сообщило, что президент США и спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти близки к договоренности по увеличению потолка госдолга в течение двух лет с целью предотвращения дефолта в стране. Отмечалось, что сделка, предположительно, увеличит финансирование произвольных расходов на военных и ветеранов, в то же время сохранив произвольные расходы, не связанные с обороной, на уровне текущего года.

Министерство финансов США 15 мая предупредило, что к 1 июня страна может оказаться без средств, чтобы погасить платежи, в случае если потолок госдолга не будет увеличен. Этот вопрос стал предметом торга между двумя крупнейшими политическими партиями — республиканцами и демократами.

В апреле Международный валютный фонд спрогнозировал, что в 2024 году уровень госдолга США вырастет до 125,8% ВВП, в 2025 году — до 129,1% ВВП. К 2028 году он может достигнуть показателя в 136,2% ВВП.

Общий государственный долг Соединенных Штатов на данный момент составляет $31,4 трлн.