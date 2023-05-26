Кондратьев: причиной инцидента в Краснодаре стало падение двух беспилотников

Причиной инцидента на Морской улице в Краснодаре, где утром получили повреждения несколько зданий, является падение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 26 мая сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Есть повреждения зданий, но жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что самое главное то, что нет жертв, и также поблагодарил представителей спецслужб. Кроме того, Кондратьев заверил, что жителям города, чьи дома получили повреждения, окажут помощь в восстановлении.

Известно, что после случившего на месте ЧП еще продолжаются следственные действия.

Ранее в этот день сообщалось, что в Краснодаре в 4:17 утра в районе улицы Морской произошел хлопок. После этого местные жители опубликовали видео, на которых были видны беспилотники. Также была зафиксирована машина, на которую упали обломки дрона. Жители города в беседе с «Известиями» рассказали о взрыве.