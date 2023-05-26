Икону «Троица» выставят в храме Христа Спасителя на две недели

Икона «Троица» Андрея Рублева будет выставлена в храме Христа Спасителя в Москве на две недели. Об этом 26 мая сообщили журналистам в Минкультуры РФ.

«Икона «Святая Троица» Андрея Рублева, как и сообщалось прежде Министерством культуры Российской Федерации, будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель», — сообщила пресс-служба.

Ожидается, что затем иконе предстоит плановый процесс реставрации и консервации силами специалистов, отмечает ведомство.

«Сохранность иконы «Святая Троица» во время перевозки и временного экспонирования будет обеспечиваться всеми необходимыми и самыми современными средствами», — заявили в министерстве.

15 мая сообщалось, что «Троица» была возвращена Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что в течение года образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. После этого икона должна будет вернуться на свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

На следующий день в Патриаршем совете по культуре сообщили, что с большой радостью узнали о решении вернуть РПЦ икону. Там отметили, что это очень значимое событие для духовной жизни РПЦ, но вместе с тем это и огромная ответственность.

В июле 2022 года «Троица» временно размещалась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в стеклянном саркофаге. Позже она вернулась в Третьяковскую галерею. Реставраторы отметили, что видимых признаков ухудшения состояния образа не выявлено.

«Святая Троица» — главное произведение иконописца Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.