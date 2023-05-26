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Осы оккупировали вход в прачечную больницы в Сыктывкаре

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Специалисты отряда «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС спасли от ос сотрудников республиканской клинической больницы в Сыктывкаре. Насекомые оккупировали вход в прачечную лечебного учреждения.

По информации ИА «Комиинформ», осы несколько лет жили под бетонными ступеньками. Какое-то время работники больницы сами прогоняли агрессивных соседей, но в этом году пришлось обращаться за помощью к спасателям.

Прибывшие на место сотрудники «Спас-Коми» увидели, что до самого улья добраться невозможно, поскольку для этого необходимо разобрать бетонные ступеньки. Тогда они решили выкурить ос. Насекомые улетели, но есть вероятность их возвращения, тогда спасателям придется повторить процедуру.

Ранее в мае эксперт назвал способы избежать появления тараканов во время дезинсекции дома. В первую очередь нужно удалить все открытые продукты питания, посуду и личные предметы.

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