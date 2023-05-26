Песков: реставраторы займутся «Троицей» после перемещения иконы в храм Христа Спасителя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 мая заявил, что специалисты примут решение о реставрации иконы «Троица» Андрея Рублева после ее передачи храму Христа Спасителя в Москве.

По его словам, уже согласована схема, по которой икону переместят в собор. При этом будут соблюдены все необходимые меры по обеспечению сохранности нынешнего состояния «Троицы», подчеркнул Песков.

После будет принято решение о ее реставрации, которая начнется спустя некоторое время, добавил он.

О решении передать «Троицу» РПЦ сообщалось 15 мая. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что в течение года образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. После этого он вернется на свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

На следующий день в Патриаршем совете по культуре сообщили, что с большой радостью узнали о решении вернуть РПЦ икону. Там отметили, что это очень значимое событие для духовной жизни РПЦ, но вместе с тем это и огромная ответственность.

«Троица» находилась на территории лавры до 1920 года, после чего была передана в ведение Народного комиссариата просвещения СССР. В 1929 году икона поступила в собрание Государственной Третьяковской галереи, где и хранилась до настоящего времени.

В июле 2022 года «Троица» временно размещалась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в стеклянном саркофаге. Позже она вернулась в Третьяковскую галерею. Реставраторы отметили, что видимых признаков ухудшения состояния образа не выявлено.

«Святая Троица» была написана Рублевым в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.