Кровли двух домов отремонтировали в Оленегорске раньше срока
В Оленегорске (Мурманская область) раньше срока завершили капитальный ремонт кровель двух многоквартирных домов. Об этом сообщает региональное министерство строительства.
Речь идет о домах № 44 и 46 по улице Мира. Подрядчиками выступили ООО «МТСК» и ООО «Гранд Электро».
«Работники компаний в два слоя утеплили покрытия кровель, установили ограждения, заменили дверные блоки, отремонтировали будки выхода на кровлю, а также утеплили вентиляционные шахты и установили аэраторы», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет ИА «Би-порт», по контракту работы должны были завершиться в середине июля, но подрядчики выполнили ремонт раньше срока. 23 мая прошла приемка объектов.
Всего в 2023 году в Мурманской области планируется привести в порядок крыши 68 многоквартирных домов.