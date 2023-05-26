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Стали известны цены на две новые модели Changan

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Фото: Changan
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Major Auto, один из московских официальных дилеров китайского производителя Changan, 26 мая раскрыл цены на пикап Changan Hunter Plus и кроссовер Uni-T.

Автомобили поставят продавцу 30 июня, их можно забронировать за 16 тыс. рублей. Вероятно, новые модели уже находятся в России, а указанные дилером цены ― официальные.

Так, кроссовер Changan Uni-T оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 188 л.с. (300 Нм) в паре с 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Расход топлива ― 6,1 л/100 км. Габариты Uni-T: 4515 мм ― длина, 1870 мм ― ширина, 1565 мм ― высота, а колесная база составляет 2710 мм. Главные конкуренты новинки Changan ― это Chery Tiggo 7 Pro, Geely Atlas Pro и чуть более компактный кроссовер Omoda C5. Модель доступна в пяти цветах: черном, белом, синем и сером (в двух оттенках).

Цены на Changan Uni-T в самой доступной комплектации Luxe начинаются от 2 870 000 рублей. Чуть более дорогая версия Tech обойдется покупателю в 2 970 000 рублей.

Рамный полноприводный пикап Changan Hunter Plus будет поставляться с турбированным двигателем объемом 2 л мощностью 233 л.с. (390 Нм) в с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Габариты новинки: 5600 мм ― длина, 1930 мм ― ширина, 1865 мм ― высота, длина колесной базы составляет 3430 мм. На выбор покупателю доступны пять цветов кузова: белый, синий, красный и два оттенка серого.

Новинка будет продаваться в России в единственной комплектации Luxe, цена на пикап начинается от 3 360 000 рублей.

Кинг-сайз: почему новый китайский пикап такой большой
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Китайский пикап Foton Tunland, который продавался в России с 2016 по 2019 год, вновь возвращается на российский рынок. Об этом стало известно 24 мая в ходе выставки строительной техники и технологий СТТ Expo.

Foton Tunland оснащен турбодизелем 4F20TC семейства Aucan. Двигатель объемом 2 л и мощностью 163 л.с. разработан при участии австрийского бюро AVL. Для трансмиссии производитель предлагает 8-ступенчатую автоматическую коробку передач ZF или 6-ступенчатую механику.

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