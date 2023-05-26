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«Сбер» получил премию «Наш вклад»

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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«Сбер» получил премию «Наш вклад», победив в номинации «Госкорпорации и госкомпании». Об этом сообщила пресс-служба банка.

Премия вручается за достижение национальных целей и реализацию нацпроектов. При этом ее цель — отметить роль социально ответственного бизнеса и некоммерческих организаций.

В финал вышли 129 российских компаний, победителями стали семь. Все они официально получили статус «Партнер национальных проектов».

Первый зампредседателя правительства России Андрей Белоусов подчеркнул, что «сегодня бизнес вносит значительный вклад в развитие экономики страны, задает ориентиры и, что немаловажно, демонстрирует высокую социальную ответственность». «Государство это видит и ценит», — добавил он.

«Сбер» представил на премию 11 своих ESG-инициатив в поддержку четырех национальных проектов: «Культура», «Образование», «Демография» и «Экология». Речь, в частности, идет о программе финансовой грамотности для детей-сирот, Зеленом Марафоне, «Цифровом музее эвакуации» (посвящен эвакуации в Свердловск во время Великой Отечественной войны), акции «Осенний кубок чистоты» — это командные соревнования по сбору и сортировке мусора.

По словам первого зампредседателя правления банка Александра Ведяхина, у «Сбера» есть «колоссальное количество добрых инициатив, которые помогают воплощать в жизнь национальные проекты как в формате благотворительности, так и от имени компании, силами тысяч наших сотрудников». Ведяхин подчеркнул, что «Сбер» видит свою задачу в том, чтобы улучшать сферы здоровья, образования, культуры, используя имеющуюся экспертизу, технологии, ресурсы и желание «содействовать развитию страны и повышению качества жизни».

Церемония награждения первой национальной премии «Наш вклад» состоялась 25 мая. Оператор премии — АНО «Национальные приоритеты».

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