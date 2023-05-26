Участки нескольких улиц перекроют в Барнауле из-за ремонта инженерных сетей

В Барнауле в связи с ремонтными работами на ряде объектов ограничат движение на улицах Горького, Папанинцев, Гущина и Шевченко. Об этом сообщает городская администрация.

Уже 27 мая в связи с ремонтом канализационной сети ограничат движение на улице Максима Горького. Проезд перекроют с 9:00 до 21:00 в районе здания 13.

С 29 мая по 10 июля также будет закрыт проезд на улице Папанинцев в районе пересечения с переулком Сейфуллинским. На участке запланирован капитальный ремонт теплотрассы. Как уточняет altapress.ru, с 31 мая по 15 июля из-за аналогичных работ ограничат движение на улице Гущина в районе здания 165.

С 9 по 12 июня проезд перекроют по всей ширине проезжей части улицы Шевченко в районе здания 170. Меры будут приняты в связи с капитальным ремонтом железнодорожного переезда.