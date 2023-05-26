Путину доверяют 80% граждан России

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80% россиян. Об этом свидетельствуют опубликованные 26 мая результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос также показал, что главе правительства страны Михаилу Мишустину доверяют 62% граждан, лидерам фракций КПРФ Геннадию Зюганову и «Справедливая Россия – За правду!» Сергею Миронову 36,1 и 32,4% соответственно.

Деятельность российского лидера одобряют 76,5% респондентов, деятельность правительства — 50,6%, деятельность премьер-министра — 52,3%.

Исследование проводилось с 15 по 21 мая 2023 года. В нем принимало участие 1,6 тыс. человек, достигших 18-летнего возраста.