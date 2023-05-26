Длительные дожди спрогнозировали в Ростове-на-Дону

Синоптики спрогнозировали дождливую погоду в ближайшие дни в Ростове-на-Дону. Температура воздуха повысится до +27 градусов.

Осадки ожидаются в течение всех выходных, а также 29 и 30 мая. Скорость ветра будет составлять до 5 м/с. Об этом пишет RostovGazeta.

Осадки временно прекратятся 30 мая, однако 31 мая вновь ожидается дождь.

В Ставропольском крае с 27 по 29 мая объявили штормовое предупреждение. Ветер в регионе усилится до 23 м/с, также ожидаются сильный осадки. Местами выпадет град и пройдут грозы.