Активность клещей выросла на 25% в Свердловской области
Активность клещей выросла примерно на четверть за год в Свердловской области. К медикам обратились больше 10,3 тыс. человек.
По словам специалиста по медпрофилактике регионального минздрава, большинство укушенных не были привиты против клещевого энцефалита. У 20 пострадавших диагностировали энцефалит, еще у 57 — боррелиоз. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру» со ссылкой на портал Е1.
За аналогичный период 2022 года было зарегистрировано 7,8 тыс. обращений, энцефалит диагностировали у 16 человек.
На прошлой неделе первый случай боррелиоза зарегистрировали в Волгоградской области. Активность вредителей превысила средний многолетний уровень на 61%.