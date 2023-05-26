Четыре десятка детских площадок смонтировали в Пскове в 2022 году
На территории Пскова в 2022 году установили более 40 детских площадок. Об этом глава города Борис Елкин сообщил 26 мая, выступая с отчетом о деятельности администрации за предыдущий год на сессии гордумы.
«Администрация Пскова уделяет особое внимание благоустройству и ремонту дворовых и общественных территорий. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» отремонтировано 10 дворовых территорий», — цитирует градоначальника Псковская лента новостей.
Кроме того, завершено благоустройство парка имени Юрия Гагарина на Запсковье. На территории проложили пешеходные дорожки, установили систему освещения, смонтировали детскую, спортивную и воркаут-площадку.
Как уточняет Псковское агентство информации, совместно с горожанами власти также разработали проект благоустройства парка у реки Милевки между улицами Инженерной и Крупской. Его реализация находится в процессе, сдать объект планируется до конца лета 2023 года.