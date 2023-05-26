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Выгодное приложение: средняя стоимость рекламы в Telegram выросла на 45%

Стоит ли сейчас создавать собственный канал и от чего зависит его успех
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Средняя цена рекламы в Telegram увеличилась на 45% за год, указано в аналитическом исследовании компании BeSeed. Больше всего стоимость за публикацию выросла в пабликах, посвященных тематикам «Новости и СМИ», «Недвижимость» и «Здоровье». Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что интерес к информационной повестке в первую очередь вызван геополитической обстановкой, к недвижимости — ростом числа желающих приобрести или сдать жилье, а забота о здоровье — один из самых главных трендов последних лет. Однако, несмотря на то что количество подписчиков увеличивается, вовлеченность аудитории постепенно снижается — хотя пока и не критично. Специалисты считают, что сейчас лучшее время для создания собственного Telegram-канала, позднее «заходить» на платформу будет еще тяжелее.

Большой рост

Средняя стоимость рекламы в Telegram выросла на 45% за год, говорится в аналитическом исследовании компании BeSeed. Больше всего цена за пост увеличилась в каналах с тематикой «Новости и СМИ» (341%), в 2021 году она составляла в среднем 12 680,33 рубля, а в 2022-м — уже 55 939,44 рубля.

На втором месте каналы, посвященные недвижимости. Там рост составил 143% — с 12 650 до 30 775 рублей. Замыкает тройку лидеров — «Здоровье» (137%, 5033,86 рубля в 2021 году и 11 978,51 рубля в 2022-м).

Недвижимость
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В разделе «Новости и СМИ» цена на пост выросла, потому что все начали отслеживать новости в мессенджере с началом СВО. Telegram по праву стал новым медиа, — объяснил основатель и CEO BeSeed Сергей Ляшенко.

Геополитическая обстановка приучила аудиторию мониторить новости. Их удобно читать в Telegram-каналах, так как они оперативно предоставляют свежую информацию, согласился руководитель проектной команды Ассоциации блогеров и агентств Тимур Ахмедов.

Рост тематики «Недвижимость» может быть связан с тем, что увеличилось количество желающих и приобрести, и продать, и сдать жилье,— считает основатель коммуникационного агентства «Лампа» Евгения Лампадова.

Что касается здоровья, то здесь интерес аудитории объясняется тем, что люди стали заботиться о своем состоянии, психологических ресурсах. Кроме того, аудитория стремится развивать осознанность. Основные подписчики таких пабликов — люди в возрасте от 40 лет, утверждает Сергей Ляшенко.

В среднем владельцы крупных Telegram-каналов могут зарабатывать до 1 млн рублей в месяц. Многое зависит от сезона, а также от того, сколько автор реинвестирует в развитие и как продает рекламу, сказал эксперт.

Потерянная вовлеченность

Несмотря на то что цена за рекламный пост в Telegram и число подписчиков в каналах увеличивается, вовлеченность аудитории в пабликах падает. По словам авторов исследования, охваты сильнее всего уменьшаются в каналах до 10 тыс. подписчиков (в среднем на 35% за год). В средних каналах до 150 тыс. человек потери составляют до 20%.

Чаты Telegram
Фото: TASS/Zuma/Aloisio Mauricio

Людям тяжело следить за множеством каналов одновременно, и периодически они чистят свои подписки, отказываясь чаще всего от маленьких пабликов, на которые подписались когда-то импульсивно или которые завели их знакомые, — рассказала основатель коммуникационного агентства PR Perfect Кристина Петрова.

В прошлом году в России Тelegram превратился в коммуникационную платформу, став для многих пользователей и мессенджером, и блог-площадкой, и источником новостей и другой информации. Пользователи начали там виртуально жить и, чтобы не утонуть в объемах контента, в какой-то момент начали его фильтровать — от чего-то отписываться. Так, выбирая между крупным и небольшим каналом при прочих равных, подписчик останется в первом, в небольших же каналах остаются из-за узкой специализации, экспертизы c инсайдами или лояльности к автору, добавила Евгения Лампадова.

— При этом вовлеченность падает везде, потому что такие объемы информации усваивать тяжело. Однако еще в прошлом году весной с ней проблем не было, — сказала эксперт.

Аудитория стала более избирательно подходить к контенту. Эпоха импульсивных подписок прошла, и при прочих равных люди остаются в тех пабликах, где подписчиков больше, а информация появляется оперативнее, резюмировал Сергей Ляшенко.

Стоит ли создавать канал

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что сейчас удачное время для создания своего собственного Telegram-канала.

— В целом это вопрос качества контента, финансовых возможностей на старте, а также собственных целей и ожиданий. Хорошо, если уже есть какая-то социальная сеть и можно перетянуть аудиторию в свежий Telegram-канал, как делали большинство владельцев в 2022 году, но процент перехода будет не такой большой, — рассказал Сергей Ляшенко.

Логотип Telegram
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Также нужно закупать рекламу в других каналах. Если автор имеет высокий доход, он может попробовать Telegram ads (рекламная платформа мессенджера). При создании своего канала нужно иметь долгосрочный медиаплан и создавать уникальный контент, добавил эксперт.

Сейчас создавать Telegram-канал однозначно стоит, потому что сегодня это вопрос, равносильный тому, нужно ли вести соцсети. Telegram — одна из основных внешних площадок для брендов и экспертов, а для b2b-сегмента — главная площадка. Чем позже вы сюда зайдете, тем сложнее и дороже вам будет привлекать подписчиков, хотя в этом приложении изначально не было дешевого трафика, — сказала Кристина Петрова.

Telegram — это самая актуальная и популярная площадка для коммуникации с аудиторией, в том числе для бизнеса и брендов, полагает главный редактор Студии Чижова Максим Ромаданов.

Что касается результатов исследования, то авторы из компании BeSeed полагают, что число подписчиков и стоимость рекламных постов в Telegram-каналах будут расти благодаря притоку новых пользователей, быстроте распространения информации и увеличению просмотров рекламы. При этом изменение бюджета на рекламу и уход некоторых западных компаний будут этот рост сдерживать, считают они.

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