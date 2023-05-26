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Состоялась церемония взвешивания участников «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Состоялась церемония взвешивания участников турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Бои пройдут в пятницу, 26 мая.

Вес Ильяса Якубова составил 90,6 кг, взвешивание его противника Юрия Рябого показало 77,6 кг.

«В этом бою надо делать так: вторым номером и по очкам, не вкладываться. Но я никогда в жизни так не работал. У меня каждый удар как последний. Я не бегал по клетке», — сказал Рябой.

Значительная разница наблюдается и в весах Алексея Лебедева (108,4 кг) и Ивана Емельяненко (94,9 кг).

«На тренировках было проработано, что соперники мои все были больше, на пять, на десять килограммов потяжелее, чтобы под Алексея подстроиться», — рассказал Емельяненко.

Евгений Ершов показал свой стабильный вес — 100 кг. Его оппонент Александр Емельяненко весит 120 кг. Битва взглядов между бойцами не состоялась, так как Ершов опоздал на взвешивание из-за пробок.

У бойцов главного поединка вечера — Алексея Олейника и Оли Томпсона — 119,4 кг и 105,9 кг соответственно.

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Накануне участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» провели открытую тренировку перед турниром. Тренировка прошла в спокойной обстановке и больше напоминала дружеский спарринг. Бойцы отрабатывали новые и старые приемы, а также присматривались к противникам.

23 мая Олейник рассказал, что будет сложно провести свой коронный удушающий прием Томпсону, но пообещал попробовать.

Поединок звезды ММА россиянина Алексея Олейника против британца Оли Томпсона станет главным событием турнира. Соглавный поединок — противостояние Александра Емельяненко и блогера, бойца поп-MMA Евгения Ершова.

На ринг также выйдут мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Иван Емельяненко и дзюдоист, чемпион России 2007 года Алексей Леденев. В четвертом бою сразятся российский боец MMA Ильяс Якубов и боец лиги «Наше дело» Юрий Рябой.

Билеты на суперсерию можно приобрести по ссылке.

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