Водитель иномарки пострадал при опрокидывании авто в Липецкой области
В Задонском районе Липецкой области в результате опрокидывания легковушки пострадал мужчина. Об этом сообщает региональное УМВД.
Авария произошла 25 мая на федеральной трассе «Дон». По предварительным данным, 50-летний водитель легкового Mercedes-Benz не справился с управлением, машина вылетела с дороги и перевернулась, пишет LipetskMedia.
В результате ДТП автомобилист получил различные травмы и был госпитализирован. Обстоятельства устанавливаются.
Как уточняет GOROD48, в тот же день еще одна авария случилась в поселке Петровский Добринского района. 12-летний мальчик на мопеде сбил 11-летнего ребенка. Известно, что пешеход получил травмы, но информация о его состоянии не приводится.
Также на дорогах региона за сутки зафиксировано 24 ДТП без пострадавших.