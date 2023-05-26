Песков рассказал о предстоящей передаче иконы «Троица» храму Христа Спасителя

Икона «Троица» Андрея Рублева будет передана в храм Христа Спасителя в Москве, после чего группа специалистов будет принимать решение о ее реставрации. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 26 мая.

«В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности ее в нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации», — сказал он.

15 мая сообщалось, что «Троица» была возвращена Русской православной церкви (РПЦ). Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Отмечалось, что в течение года образ будет выставлен для общенародного поклонения в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. После этого икона должна будет вернуться на свое историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

На следующий день в Патриаршем совете по культуре сообщили, что с большой радостью узнали о решении вернуть РПЦ икону. Там отметили, что это — очень значимое событие для духовной жизни РПЦ, но вместе с тем это и огромная ответственность.

В июле 2022 года «Троица» временно размещалась в Свято-Троицкой Сергиевой лавре в стеклянном саркофаге. Позже она вернулась в Третьяковскую галерею. Реставраторы отметили, что видимых признаков ухудшения состояния образа не выявлено.

«Святая Троица» — главное произведение иконописца Андрея Рублева, написанное в период между 1422 и 1427 годами. В основе сюжета лежит библейский рассказ о явлении Аврааму божества в образе трех ангелов.