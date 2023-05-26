В Орловской области пенсионеры сразились в компьютерном многоборье

В Орловской области состоялся X чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Победители, а также самые старшие участники получили ценные призы, сообщает InfoOrel.ru в пятницу, 26 мая.

Турнир прошел в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева. В юбилейном соревновании приняли участие 60 человек из 23 районов области. Пенсионеры боролись за награды в личном первенстве, а также за командное место.

С каждым годом задания усложняются. В этом году пожилые люди ответили на вопросы по кибербезопасности и продемонстрировали навыки работы на смартфоне. Как отмечает издание, в целом орловские пенсионеры показали отличные знания и умения, что свидетельствует об их желании осваивать современные технологии.

Максимальный балл в личном зачете набрали Александр Семенович Сахаров из Троснянского района и Елена Николаевна Колягина из Орла. В общекомандном зачете победу одержали пенсионеры Троснянского района.

Организатором чемпионата выступило региональное отделение Союза пенсионеров России при поддержке областного отделения Социального фонда РФ. В открытии чемпиона приняла участие глава департамента социальной зашиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина. Департамент является постоянным партнером мероприятия.