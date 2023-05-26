Песков заявил об открытости Путина к диалогу с Шольцем

Президент России Владимир Путин открыт к диалогу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 26 мая, прокомментировал новость о том, что немецкий политик планирует вновь обсудить с российским лидером ситуацию на Украине.

«Пока не звонил. Какой-то информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор, я не имею», — сказал он журналистам.

Песков считает, что обсуждать данный вопрос необходимо.

«Президент Путин остается открытым для диалога, при этом, естественно, преследуя основную цель — это защита интересов наших граждан», — добавил представитель Кремля.

О намерении провести разговор с Путиным по поводу украинского кризиса Шольц заявил ранее в этот день. Он напомнил, что с момента последней беседы с президентом России прошло уже довольно много времени.

Шольц также отметил, что попытки урегулировать ситуацию вокруг Украины не должны привести к заморозке конфликта. По его словам, Киев должен сам определить условия для справедливого мира. При этом вмешиваться в формулирование украинской стороной таких условий не нужно.

21 марта газета Rheinische Post написала о регулярном общении Шольца с Путиным. В материале была отмечена вежливость как российского лидера, так и немецкого канцлера. Сам Шольц указал на длительность этих бесед — «иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом».

До этого, в феврале, власти Германии выразили уверенность в необходимости сохранять регулярный контакт с Путиным «в надежде на какие-то подвижки вперед» в кризисе на Украине.

Предыдущий разговор Путина и Шольца проходил 2 декабря 2022 года. Переговоры состоялись по инициативе германской стороны. В разговоре российский лидер также указал на деструктивную позицию западных государств, включая ФРГ, накачивающих Украину вооружением, а также осуществляющих подготовку украинских военных.