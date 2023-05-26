Массовая проверка мотоциклистов проводится в Челябинской области
Мероприятие «Мотоциклист» стартовало в Челябинской области. Сотрудники МВД пресекли 194 административных правонарушения и задержали шестерых пьяных водителей.
По данным правоохранительных органов, рейды направлены на выявление транспортных средств с изменениями в конструкции. Проверено уже несколько сотен участников дорожного движения. Об этом сообщает Kursdela.biz. У 66 мотоциклистов отсутствовали водительские права.
Также полиция готова реагировать на жалобы южноуральцев по поводу нарушения закона о тишине со стороны мотоциклистов. Госавтоинспекция призывает граждан соблюдать правила дорожного движения и использовать защитную экипировку.