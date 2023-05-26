Реклама
Прямой эфир
Армия
«Калашников» сообщил о кратном наращивании производства дронов
Общество
В Крыму сняли все коронавирусные ограничения
Общество
Мультфильмы Хаяо Миядзаки исчезнут из онлайн-кинотеатров в России с 1 июня
Политика
Песков не стал делать прогнозы об итогах встречи Путина, Пашиняна и Алиева
Мир
Лавров заявил о готовности РФ предоставлять технику Сомали для борьбы с террористами
Общество
В Госдуме рассказали о предлагаемых изменениях в части назначения соцподдержки
Мир
Песков заявил об открытости Путина к диалогу с Шольцем
Политика
В Кремле указали на помощь Белоруссии в военной сфере в рамках союза
Мир
Песков прокомментировал итоги встречи Путина с Пашиняном и Алиевым
Мир
Goldman Sachs спрогнозировал истощение средств минфина США к 9 июня
Мир
В МИДе заявили о манипулировании США ДСНВ для сведения счетов с Россией
Политика
В ГД назвали абсурдными требования Британии для разморозки российских активов

Еще 10 семей обеспечат новым жильем в Олонецком районе Карелии в этом году

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Олонецком районе Карелии до конца года планируют завершить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017-го. Об этом глава района Вадим Мурый сообщил в прямом эфире проекта «Центр управления регионом объясняет».

«Нам по этой программе надо было приобрести 78 квартир. На сегодняшний день остается купить 10 квартир. До 10 июня этого года мы приобретем четыре квартиры, и до конца года приобретем и предоставим гражданам еще шесть квартир», — цитирует чиновника ИА «Карелinform».

По его словам, в дальнейшем район начнет реализовывать новую программу, предусматривающую расселение жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Таковым признаны 185 домов, в которых насчитывается 1290 квартир.

Вадим Мурый отметил, что новая программа является более существенной и масштабной. В целом предстоит расселить свыше 50 тыс. кв. м аварийного жилья.

4 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться. В течение последующих пяти лет будет расселяться жилье, признанное аварийным в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.

14 марта Путин призвал добиться кардинального улучшения ситуации с расселением аварийного жилья на Дальнем Востоке.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023