Еще 10 семей обеспечат новым жильем в Олонецком районе Карелии в этом году
В Олонецком районе Карелии до конца года планируют завершить программу расселения аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017-го. Об этом глава района Вадим Мурый сообщил в прямом эфире проекта «Центр управления регионом объясняет».
«Нам по этой программе надо было приобрести 78 квартир. На сегодняшний день остается купить 10 квартир. До 10 июня этого года мы приобретем четыре квартиры, и до конца года приобретем и предоставим гражданам еще шесть квартир», — цитирует чиновника ИА «Карелinform».
По его словам, в дальнейшем район начнет реализовывать новую программу, предусматривающую расселение жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Таковым признаны 185 домов, в которых насчитывается 1290 квартир.
Вадим Мурый отметил, что новая программа является более существенной и масштабной. В целом предстоит расселить свыше 50 тыс. кв. м аварийного жилья.
4 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что программа переселения из ветхого жилья будет продолжаться. В течение последующих пяти лет будет расселяться жилье, признанное аварийным в период с 1 января 2017 по 1 января 2022 года.
14 марта Путин призвал добиться кардинального улучшения ситуации с расселением аварийного жилья на Дальнем Востоке.