Вызовы и технологии в рекламе обсудили на конференции инноваций Startup Village

24–25 мая в рамках Московской недели предпринимательства прошла конференция Startup Village «Время инноваций».

Событие объединяет стартапы со всей России, инвесторов и руководителей компаний из разных сфер бизнеса для обсуждения технологических трендов. Для медиарекламной индустрии инновации уже являются новой реальностью. Эта тема и стала повесткой одной из сессий «Продавец в мозг. Технологии персонализированной рекламы».

В рамках дискуссии эксперты обсудили, с чем столкнулся рекламный бизнес в 2022 году: на что повлиял кризис, какие инструменты стали недоступными, а какие, наоборот, появились и показали свою эффективность.

Спикерами сессии выступили Рубен Оганесян (генеральный продюсер канала «Солнце», директор по стратегическому маркетингу и цифровой трансформации «МЕДИА1»), Валерия Брусникина (генеральный директор Fonmix), Даниил Рязанцев (руководитель отдела монетизации цифрового контента ТНТ), Андрей Григорьев (генеральный директор GetShopTV) и Владимир Балашов (основатель Nativity). Вектор дискуссии задал ее модератор — директор медианаправления фонда «Сколково» Алексей Каленчук.

«Считается, что инновации должны быть только в социально значимых сферах, и реклама часто исключается из этого списка. Мало кто осознает, кроме людей из индустрии, что персонализированная реклама — великое благо. Вспомните, сколько не релевантного контента вы потребляете из не таргетированных источников и какую рекламную слепоту приобрели», — отметил модератор.

Рубен Оганесян, директор по стратегическому маркетингу и цифровой трансформации «МЕДИА1», отвечая на вопрос о вызовах индустрии в 2022 году, отметил, что всему рекламному рынку пришлось пересмотреть стратегию работы. «Мы — контентный сервис, и наша задача в том числе продавать рекламу у себя. В 2021 году мы на 80% увеличили доходы в digital, хотя рынок рос на 20–25%. Бурный рост был на YouTube. После отключения монетизации мы стали искать новые инструменты. Создали с нуля Telegram-канал «МУЗ» (сейчас там уже более 130 тыс. подписчиков и он занимает 2-е место среди всех ТГ-каналов развлекательного ТВ), Дзен, Likee, усилили ВК. Мы нашли на других площадках свою аудиторию, но появился новый челлендж — монетизация этих площадок, генерация нового инвентаря, в том числе креативных спецпроектов, чем мы сейчас активно занимаемся. Главным остается правило: невозможно заставить человека потреблять контент там, где он не хочет его потреблять».

Генеральный директор Fonmix Валерия Брусникина поделилась своим видением происходящего на рынке: «Все стали искать новые пути монетизации, в прошлом году начали активно работать с вопросами защиты авторского контента. Мы запустили сервис в Армении, Кыргызстане, перезапустили в Казахстане, чтобы дать возможность правообладателям зарабатывать там». Спикер добавила, что «рекламодатель сильно изменился, теперь это банки, телеком, интернет-компании и торговые сети. Выросла наружная реклама, так как сократился ассортимент инструментария».

Генеральный директор GetShopTV Андрей Григорьев рассказал, как изменилась стратегия его компании в условиях вызовов 22 года: «Нам пришла идея с помощью пульта дать человеку возможность заказать товар из шоу, которое он смотрит. Мы делали продукт на линейном вещании ТВ и с цифровыми сервисами. Потом ковид убил 70% продаж. Пришлось перестраиваться. Так появился второй продукт. Мы перенастроили серверы с показа рекламных плашек на показ видеорекламы, начали с Wink «Ростелекома». Это один из первых опытов в мире, чтобы в IP-TV появилась реклама. Но в марте 2022 года продажи упали на 90% с уходом зарубежных рекламодателей. Пришлось снова искать, как трансформировать компанию. За лето мы переговорили со всеми партнерами, чтобы найти, что у них работает не так, что можно улучшить. Так мы запустили три новых продукта, которые позволили перевернуть 2022 год и сделать его самым прибыльным в истории компании. Теперь мы продвигаем небольшие продукты на модели revenue share и получаем проценты с продаж. По факту мы превратились в технологическую компанию, создающую конкретные инструменты для продвижения небольших продуктов, и получаем прибыль с результата. По сути, это коллаборация, которая сейчас происходит много где в отрасли».

Конференция была посвящена инновациям в бизнесе, поэтому тему технологий в медиарекламной индустрии также затронули в рамках сессии.

Рубен Оганесян подчеркнул, что технологические решения становятся неотъемлемой частью работы многих медиакомпаний и команды диджитал «МЕДИА1». Несколько цифровых решений уже находятся на этапе реализации, некоторые еще в процессе запуска. Например, продолжается эксперимент с платформой MuzTube и спецактивацией «МузПлюс». Также у команды есть опыт уникального кейса с обновлением в реал-тайм режиме контента на диджитал-поверхностях оператора наружной рекламы Gallery, в связке с ТГ-каналом «МУЗ» и ретаргетингом в интернете. Активно используется и главный тренд в мире инноваций — искусственный интеллект. Команда с помощью нейросетей создает сценарии, обрабатывает текст, а также аудиовизуальный и визуальный контент для эфира и интернет-площадок.