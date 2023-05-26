В Сердобске Пензенской области ликвидируют нелегальную свалку
В городе Сердобск Пензенской области продолжается ликвидация несанкционированной свалки путем ее технической и биологической рекультивации. Работы выполнены на 33%, сообщает пресс-служба регионального министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.
С ходом выполнения работ ознакомились глава ведомства Ришат Алтынбаев и руководитель администрации Сердобского района Александр Бедикин. В настоящий момент подрядчик устанавливает противофильтрационный защитный экран с использованием гидроизоляции.
Далее предусмотрено строительство дренажной системы для сбора фильтрата, чтобы исключить проникновение в почву и грунтовые воды загрязняющих веществ, образующихся в теле свалки.
Как отмечает ИА «Пенза-пресс», нелегальную свалку ликвидируют в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Аналогичные работы проходят в городе Белинском.
В начале апреля «Известия» писали, что ответственность за утилизацию упаковки могут переложить на ее производителей. Такую инициативу Минприроды одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.