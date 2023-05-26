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Разрешенную скорость движения снизили на М-7 «Волга» возле Казани

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На двух участках федеральной трассы М-7 «Волга» возле Казани снизили разрешенную скорость движения до 50 км/ч. Об этом пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» сообщает 26 мая.

Речь идет об участках дороги с 786-го по 794-й км и с 812-го по 824-й км. Они проходят по территории Зеленодольского, Высокогорского и Пестречинского районов Татарстана.

Кроме того, как уточняет InKazan.ru, на указанных отрезках сузили проезжую часть. Меры приняты для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время производства работ.

Также уточняется, что до конца дорожно-строительного сезона будет ограничена скорость на участках реконструкции М-7 с 754-го по 772-й км и с 1061-го по 1167-й км.

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