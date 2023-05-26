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Рябков назвал повестку дня в отношениях РФ и США убогой

Рябков: повестка дня в отношениях РФ с США в настоящее время убогая и чревата угрозой дальнейшего обострения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Повестка дня в отношениях России с Соединенными Штатами Америки в настоящее время убогая и чревата угрозой дальнейшего обострения. Об этом заявил в пятницу, 26 мая, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«У нас есть конкретная повестка дня, она убогая на сегодня, в некоторых аспектах она несет элемент угрозы дальнейшего обострения — вот этим надо заниматься», — отметил Рябков.

По его словам, телефонные контакты между Москвой и Вашингтоном периодически происходят, но американская сторона не демонстрирует готовность к «выправлению отношений».

Рябков добавил, что в настоящий момент в консолидации американской правящей верхушки на антироссийской основе независимо от ее партийной принадлежности «дело зашло очень далеко».

«Эта ситуация, на мой взгляд, приобретает характер обстоятельства непреодолимой силы», — отметил замглавы российского МИДа.

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Ранее, 19 мая, Рябков отмечал, что Россия готова к диалогу с США, однако при этом она не намерена поступаться своими собственными интересами. Дипломат напомнил тогда, что Соединенные Штаты доктринально объявили, что Россия является для них «острой угрозой».

16 мая вице-президент базирующегося в Вашингтоне Евразийского центра Эрл Расмуссен в разговоре с «Известиями» поделился мнением, что бывший глава Белого дома Дональд Трамп пытался восстановить отношения США и России, однако у него не получилось этого достичь из-за процветающей коррупции в американских спецслужбах — ФБР и ЦРУ, которые были политически предвзяты по отношению к Москве.

До этого, в начале апреля, глава МИД РФ Сергей Лавров заметил, что отношения РФ и США в настоящее время находятся в фазе горячей войны. При этом он назвал важным поддержание контактов с США и выразил надежду на восстановление диалога.

Тогда же российский лидер Владимир Путин указал на глубокий кризис в отношениях двух государств. Он отметил, что в основе этого кризиса лежат принципиально разные подходы к формированию современного миропорядка.

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