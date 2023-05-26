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Медведев рассказал о последствиях в случае передачи Киеву ядерного оружия

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В случае если западные страны передадут Украине ядерное оружие, России нужно будет наносить превентивный удар. Об этом 26 мая заявил заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, находящийся с визитом во Вьетнаме.

По мнению Медведева, совершенно не исключено, что при нынешнем развитии ситуации на Украине США и Европа предоставят киевскому режиму и самолеты, и даже ядерные боеголовки.

«Но тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар», — отметил он в беседе с журналистами.

С другой стороны, сами англосаксы до конца этого не осознают и считают, что Россия на такие меры не пойдет, подчеркнул он.

«Дойдет при определенных условиях», — заметил Медведев.

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Днем ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что началось перемещение нестратегического ядерного оружия из России на территорию республики. Белорусский президент не уточнил, находится ли ядерное оружие уже на территории Белоруссии или нет.

Как сообщил тогда же министр обороны РФ Сергей Шойгу, размещая свое нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии, Россия не передает его республике, оставляя контроль над ним и решение о его применении за Москвой.

Ранее, 22 мая, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков назвал неадекватными утверждения, что страны Запада в отличие от России,проявляют ответственный подход в ядерной сфере. Также Рябков подчеркнул, что РФ рассматривает военно-биологическую активность Запада на постсоветском пространстве как угрозу своей нацбезопасности. При этом, по его словам, РФ в ядерных вопросах проявляет прозрачность и действует в ответственном ключе.

17 апреля в МИД РФ сообщили «Известиям», что Россия будет приветствовать заключение в будущем всеобъемлющего договора, включающего все страны, обладающие ядерным оружием.

О том, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил президент России Владимир Путин, РФ не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США десятилетие. Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в связи с этим российская сторона будет делать то же самое.

21 февраля в послании Федеральному собранию Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3 (ДСНВ). Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектам.

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