Как пройдет ПМЭФ-2023 — что будут обсуждать участники международного форума

Ежегодно в Санкт-Петербурге проходит уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Тысячи участников со всех уголков земного шара собираются на Петербургский экономический международный форум (ПМЭФ). На протяжении нескольких десятков лет он становится площадкой для общения политиков, представителей бизнеса, представителей технологических стартапов. На полях форума обсуждают актуальные вопросы экономической повестки, стоящие перед Россией, а также новые тенденции развивающихся рынков. «Известия» рассказывают, когда пройдет форум в 2023 году и кто будет в числе участников.

ПМЭФ-2023 — суть

Первый раз мероприятие состоялось в Северной столице в 1997 году. Событие быстро стало центром экономической активности СНГ и вскоре привлекло внимание бизнесменов и политиков со всего мира. С 2007 года ПМЭФ проходит под патронатом и при участии президента РФ. Площадку посещают руководящие лица российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы. В 2023 году форум проведут в 26-й раз.

ПМЭФ-2023 — когда и где пройдет, даты

В 2023 году форум пройдет 14–17 июня в выставочном центре «Экспофорум». Помимо площадок для обсуждений, будет организована выставка, на которой представят В2В-решения и технологии российских и зарубежных компаний, а также пройдут презентации инновационных проектов.

ПМЭФ-2023 — участники

Известно, что в рамках форума запланировано шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС – АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ.

Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты будут участвовать в ПМЭФ в качестве специального гостя.

В 26-й сессии ПМЭФ примет участие премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Кроме того, приглашение получил бразильский лидер Луис Инасиу Лулу да Силва и президент Сербии Милорад Додик.

ПМЭФ-2023 — выступление Путина

Как и в предыдущие годы, глава государства Владимир Путин выступит на полях ПМЭФ и примет участие в пленарном заседании. Российский лидер лично посетит форум.

ПМЭФ-2023 — программа

В 2023 году форум будет проходить под лозунгом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Участники дискуссий обсудят развитие российской экономики в современных реалиях, технологический суверенитет РФ, социальные приоритеты внутренней политики, рынок труда и его вызовы, а также мировую экономику в эпоху глобального перелома.

Помимо двусторонних встреч, программа ПМЭФ включает в себя более 150 сессий, мастер-классов и деловых встреч. По традиции на полях ПМЭФ пройдет деловой завтрак «Сбера».

Одним из центральных событий станет консультативный форум «Деловой двадцатки» (В20).

В первый день ПМЭФ состоится Российский форум малого и среднего предпринимательства, главной темой которого станет международная кооперация бизнеса. Организаторы: фонд «Росконгресс» и «Опора России». Также участников ждут практико-ориентированные форматы взаимодействия бизнеса и власти — воркшопы, питч-сессии, истории провалов, TED Talks.

В числе мероприятий международного трека: Форум креативного бизнеса, Форум малого и среднего предпринимательства (МСП), Молодежный экономический форум, а также форум «Лекарственная безопасность», в котором примут участие представители фармацевтических предприятий.