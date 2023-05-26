В Госдуме допустили поиск альтернативы зерновой сделке

Для России будет выгоднее найти альтернативу зерновой сделке. Об этом 26 мая заявил член комитета Госдумы по аграрным вопросам Максим Иванов.

«Я думаю, что Россия уже давно подыскивает альтернативные варианты. Я думаю, что Россельхозбанк не подключат к SWIFT, и атаки на наш фрегат, которые произошли в Черном море, говорят о том, что сделка имеет только одностороннюю выгоду — для Украины и для европейцев, а для других стран выгоды никакой нет. Поэтому я думаю, что чем быстрее мы разорвем зерновую сделку и перейдем к альтернативным коридорам, тем лучше будет для России», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Накануне в Министерстве иностранных дел РФ сообщили, что зерновой сделке придется «подыскивать альтернативы, если проблемы с блокировкой российского сельхозэкспорта не будут сняты». В качестве альтернативы ведомство привело наземные «коридоры солидарности» Евросоюза, по которым вывозится украинская продукция, «правда, с куда большими внутренними и внешними издержками».

22 мая председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил «Известиям», что Запад ставит политические интересы выше гуманитарных целей. Таким образом он прокомментировал нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к международной системе SWIFT в рамках зерновой сделки.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нежелание Евросоюза переподключать Россельхозбанк к SWIFT осложняет выполнение зерновой сделки.

17 мая менее чем за сутки до истечения зерновой сделки стало известно, что она продлена еще на 60 дней. Российский МИД выразил надежду на то, что договор начнет работать должным образом.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.