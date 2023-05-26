В Минтрансе сообщили о планах реконструировать более 30 аэропортов до 2024 года

В России планируется реконструировать более 30 аэропортов до конца 2024 года. Об этом заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик сообщил в пятницу, 26 мая, в ходе совещания «О развитии туристского потенциала территорий Дальнего Востока и Арктики».

«До конца 2024 года планируем реконструировать еще 34 аэропорта», — сказал заместитель главы Минтранса.

Чалик уточнил, что на эти цели было выделено более 700 млрд рублей, передает RT.

Ранее, 2 мая, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что стоимость авиаперелетов в России летом вырастет на 10%, передает НСН.

Ранее, в апреле, предоставили в трех крупных российских агрегаторах по продаже туров и билетов рассказали «Известиям», что авиабилеты на рейсы по России с вылетами в апреле–октябре подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2022-го года на 5–10%.

17 апреля Минтранс РФ заявил о продолжении субсидирования перевозок по социально-значимым и региональным маршрутам, а также авиабилетов для отдельных категорий граждан. На полеты наименее социально защищенных групп граждан и жителей Дальнего Востока выделено 11,6 млрд рублей. Под субсидию попадают 84 маршрута, планируется, что эти перевозки коснутся порядка 1,2 млн пассажиров.

Также в тот день заместитель министра транспорта РФ Игорь Чалик, выступая с докладом на совещании Минэкономразвития по подготовке к туристическому сезону 2023 года, отметил, что авиабилеты на внутрироссийские рейсы в 2023 году могут подорожать на 15–30% по сравнению с 2022 годом на фоне сокращения объемов субсидирования.