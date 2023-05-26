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Аналитик оценила возможность применения оргнабора кадров в России

Аналитик Хейфец: оргнабор сотрудников в регионах России реализовать возможно
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Организационный набор, при котором жителей из одних регионов, где рынок труда избыточен, привлекаются в те, где нужны кадры, возможно реализовать в России, считает ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» Центр стратегических разработок (ЦСР) Екатерина Хейфец. Об этом она рассказала «Известиям» 26 мая.

По ее словам, такой механизм уже действует в отношении трудовых мигрантов из Узбекистана.

«Однако, необходимо понимать, что со стороны государства такая мера потребует значительных затрат не только на переобучение работников, особенно на предприятиях, где существует нехватка квалифицированных кадров, но и на улучшение качества жизни и создания условий для развития работников и их семей в регионах», — отметила эксперт.

В отсутствии значительных инвестиций в развитие регионов такая мера может не оправдаться, считает аналитик.

«Кроме того, возможно предположить, что оргнабор может быть эффективен только если он не будет носить массовый характер, а лишь будет проводиться предприятиями в ограниченном порядке и строго под свои запросы», — заключила Хейфец.

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Ранее в этот день сообщалось, что в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования предложили решить ситуацию с дефицитом кадров с помощью оргнабора — перераспределения людей между регионами и секторами. В докладе экспертов, с которым ознакомились «Известия», говорится, что в России необходимо обеспечить межотраслевой маневр — переобучение, возможно переезд, примерно миллиона занятых в год в течение десяти лет.

В то же время в пресс-службе Минтруда рассказали «Известиям», что и в настоящее время россияне при поддержке службы занятости могут переехать на новое место. Гражданам помогают подобрать подходящую вакансию и оказывают финансовую поддержку.

Также действуют региональные программы повышения трудовой мобильности, которые в этом году реализуются в 16 российских субъектах. Работодателю, привлекающему сотрудников из других регионов, оказывается финансовая поддержка, размер которой составляет от 225 тыс. рублей до 1 млн рублей на одного человека, уточнили в министерстве.

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