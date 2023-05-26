Жители Калужской области накопили на депозитах более 200 млрд рублей

Жители Калужской области по данным на 1 апреля 2023 года накопили на депозитах 209,1 млрд рублей, из которых 95,5% составили рублевые вклады. Такие цифры озвучили в региональном отделении Банка России в пятницу, 26 мая.

В регуляторе отметили, что за год накопления калужан выросли на 12%. У индивидуальных предпринимателей прирост составил 28,6%, а у юридических лиц — вдвое больше. Денежные суммы на счетах у этих двух категорий составили 7,5 млрд и 82,3 млрд рублей соответственно, отмечает газета «Весть».

Ранее в мае руководитель отдела продаж инвестиционной компании AM Capital Илья Мерзляков дал советы начинающим инвесторам. По его словам, инвестировать нужно только те деньги, которые нестрашно потерять, ни в коем случае не нужно нести последние кровно нажитые.