Оперштаб в Краснодаре опроверг атаку дронов на город
Краснодарский оперативный штаб отрицает информацию о падении обломков дрона якобы после атаки по городу, об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
«В социальных сетях появились сообщения о якобы падении неизвестных обломков в микрорайоне по улице Героя Яцкова. Это ложная информация», — отмечается в сообщении.
Ранее местные жители публиковали видео, на которых якобы видны беспилотники. Также была отснята машина, на которую упали «обломки дрона». Однако в штабе сообщили, что авто повреждено в результате ДТП, оно стоит на проезжей части уже некоторое время.
Подробнее о событии жители поделились в беседе с «Известиями».
«Взрыв был. Вот в этом здании желтом... Это был коптер с зарядом!» — утверждает местный житель.
На кадрах видно, как у того самого «желтого здания» работают сотрудники правоохранительных органов. Также показаны разрушения здания.
26 мая в оперативном штабе со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Краснодара сообщили, что в 4:17 в районе улицы Морской произошел хлопок.
Место хлопка оцеплено полицией. На кадрах можно увидеть, что фасад и кровля дома повреждены. Жертв и пострадавших нет.
Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на Морской улице работают экстренные службы и правоохранительные органы. В настоящий момент выясняются причины произошедшего.