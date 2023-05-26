Оперштаб в Краснодаре опроверг атаку дронов на город

Краснодарский оперативный штаб отрицает информацию о падении обломков дрона якобы после атаки по городу, об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«В социальных сетях появились сообщения о якобы падении неизвестных обломков в микрорайоне по улице Героя Яцкова. Это ложная информация», — отмечается в сообщении.

Ранее местные жители публиковали видео, на которых якобы видны беспилотники. Также была отснята машина, на которую упали «обломки дрона». Однако в штабе сообщили, что авто повреждено в результате ДТП, оно стоит на проезжей части уже некоторое время.

Подробнее о событии жители поделились в беседе с «Известиями».

«Взрыв был. Вот в этом здании желтом... Это был коптер с зарядом!» — утверждает местный житель.

На кадрах видно, как у того самого «желтого здания» работают сотрудники правоохранительных органов. Также показаны разрушения здания.

26 мая в оперативном штабе со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Краснодара сообщили, что в 4:17 в районе улицы Морской произошел хлопок.

Место хлопка оцеплено полицией. На кадрах можно увидеть, что фасад и кровля дома повреждены. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на Морской улице работают экстренные службы и правоохранительные органы. В настоящий момент выясняются причины произошедшего.