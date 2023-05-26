Реклама
Прямой эфир
Армия
«Калашников» сообщил о кратном наращивании производства дронов
Общество
В Крыму сняли все коронавирусные ограничения
Общество
Мультфильмы Хаяо Миядзаки исчезнут из онлайн-кинотеатров в России с 1 июня
Политика
Песков не стал делать прогнозы об итогах встречи Путина, Пашиняна и Алиева
Мир
Лавров заявил о готовности РФ предоставлять технику Сомали для борьбы с террористами
Общество
В Госдуме рассказали о предлагаемых изменениях в части назначения соцподдержки
Мир
Песков заявил об открытости Путина к диалогу с Шольцем
Политика
В Кремле указали на помощь Белоруссии в военной сфере в рамках союза
Мир
Песков прокомментировал итоги встречи Путина с Пашиняном и Алиевым
Мир
Goldman Sachs спрогнозировал истощение средств минфина США к 9 июня
Мир
В МИДе заявили о манипулировании США ДСНВ для сведения счетов с Россией
Политика
В ГД назвали абсурдными требования Британии для разморозки российских активов

Оперштаб в Краснодаре опроверг атаку дронов на город

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Краснодарский оперативный штаб отрицает информацию о падении обломков дрона якобы после атаки по городу, об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

«В социальных сетях появились сообщения о якобы падении неизвестных обломков в микрорайоне по улице Героя Яцкова. Это ложная информация», — отмечается в сообщении.

Ранее местные жители публиковали видео, на которых якобы видны беспилотники. Также была отснята машина, на которую упали «обломки дрона». Однако в штабе сообщили, что авто повреждено в результате ДТП, оно стоит на проезжей части уже некоторое время.

Подробнее о событии жители поделились в беседе с «Известиями».

«Взрыв был. Вот в этом здании желтом... Это был коптер с зарядом!» — утверждает местный житель.

На кадрах видно, как у того самого «желтого здания» работают сотрудники правоохранительных органов. Также показаны разрушения здания.

26 мая в оперативном штабе со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Краснодара сообщили, что в 4:17 в районе улицы Морской произошел хлопок.

Место хлопка оцеплено полицией. На кадрах можно увидеть, что фасад и кровля дома повреждены. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на Морской улице работают экстренные службы и правоохранительные органы. В настоящий момент выясняются причины произошедшего.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023