Три человека погибли при опрокидывании лодки с мигрантами в Греции

Мужчина и две женщины погибли при опрокидывании лодки с нелегальными мигрантами в море у греческого острова Миконос. Об этом в пятницу, 26 мая, пишет новостной портал newsbeast.gr со ссылкой на береговую охрану.

По данным портала, спасены два мигранта, которые находились в воде. Сначала они утверждали, что в лодке находились восемь человек. Затем они сообщили береговой охране о 17 людях, в числе которых четыре или пять женщин и ребенок в возрасте примерно семи лет.

Поиск выживших пропавших без вести ведется с 6:30.

На месте ЧП находятся два катера береговой охраны и вертолет «Супер Пума». Также ожидается прибытие водолазов.

Ранее, 27 февраля, сообщалось, что более 60 мигрантов погибли в море на юге Италии. Тела были обнаружены на пляже в районе города Кротоне. Среди погибших много женщин и не менее 13 детей. Около 80 пострадавших спасены. На борту находились выходцы из Ирака, Ирана, Пакистана и Сирии. В Италии задержан подозреваемый в перевозке мигрантов.