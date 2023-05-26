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Киев заверил Вашингтон в неприменении поставленной техники для атак по РФ

Кирби: Киев заверил Вашингтон, что не будет применять поставленную технику для атак по РФ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Власти Украины заверили США, что не станут применять поставляемую им американскую технику и вооружение для нанесения атак «по российской земле». Об этом 26 мая заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Журналисты попросили Кирби прокомментировать сообщения о том, что при проникновении украинских диверсантов в Белгородскую область применялись транспортные средства США, «изготовленные или приобретенные на открытом рынке». Представитель Белого дома отметил, что не может подтвердить, что диверсанты купили технику на открытом рынке.

«Что я могу подтвердить: мы дали ясно понять украинцам, что не хотим, чтобы изготовленная в США и поставленная США техника использовалась на российской земле для нападения на Россию. Мы им поставляем множество техники и оружия, чтобы они их использовали для обороны украинской земли. Скажу вновь: мы дали ясно это понять», — заявил он в интервью телеканалу CNN.

Он также добавил, что представители американской стороны обсуждали этот вопрос с представителями Украины «несколько дней назад или около того» и те якобы дали гарантии, что они не будут делать.

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Ранее, 24 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия украинских диверсантов в Белгородской области являются классическим методом международных террористов.

Утром 22 мая украинская армия обстреляла Грайворонский округ Белгородской области. В тот же день диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) Украины попыталась проникнуть на территорию округа. В результате российскими военными было уничтожено около 70 украинских боевиков.

24 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что факт того, что при проникновении украинской ДРГ в Белгородскую область использовалась западная военная техника, говорит о возрастающей вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине.

Тогда же СМИ в США сообщили, что Киев признал роль Вооруженных сил Украины (ВСУ) в атаке диверсантов на Белгородскую область. При этом украинский чиновник, являвшийся собеседником западных СМИ, отказался приводить какие-либо дополнительные подробности, а также не стал объяснять, откуда у террористов была американская техника.

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