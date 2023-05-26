Два человека пострадали в массовой аварии в Волгоградской области
Два человека получили травмы в результате столкновения трех автомобилей на трассе в Волгоградской области. Пострадавших доставили в больницу.
Авария произошла вечером 25 мая на трассе А-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский. По данным МВД, 36-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze не удержал безопасную дистанцию с попутным фургоном «ГАЗ». От удара фургон выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой машиной «ВАЗ». Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.Ру».
Водители фургона и «ВАЗа» госпитализированы.
В Приморском крае водитель автомобиля Toyota Prius во время разворота допустил столкновение с машиной Nissan Vanette на трассе А-370 «Уссури». Водитель и пассажирка Toyota скончались на месте, водитель Nissan умер в больнице.