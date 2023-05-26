СМИ сообщили о нескольких взрывах в Днепропетровске

В городе Днепропетровске (украинское название — Днепр) на Украине прозвучало несколько взрывов. Об этом 26 мая сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, в местных пабликах выкладывают фотографии, на которых виден столб дыма, поднимающийся над городом.

Отмечается, что в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

О взрывах в регионе ранее в этот день сообщало украинское издание «Зеркало недели».

Информации от Минобороны России не поступало.

До этого, 25 мая, сообщалось, что звуки взрывов прогремели ночью в Ровненской, Львовской, Хмельницкой и Харьковской областях Украины. В то же время стало известно, что прогремели взрывы в Киеве, в городе звучала воздушная тревога.

24 мая взрывы прогремели в городе Купянске Харьковской области Украины. Воздушная тревога не объявлялась. Тогда же издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Сумской области. В области также не объявляли воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. В Москве подчеркнули, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.