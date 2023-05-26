Аномальная жара завершится в Пермском крае на следующей неделе

Аномальная жара спадет в Пермском крае к 30 мая. К регионе приближается холодный атмосферный фронт.

Температура воздуха в Пермском крае в выходные будет достигать +31 градуса. Это на 9–12 градусов выше климатической нормы, пишет ИА «Ура.ру». В выходные дни ожидается усиление облачности, на северо-западе и севере региона пройдут дожди.

30 мая с наступлением холодного фронта температура воздуха понизится до +20…+25 градусов.

Ранее синоптики спрогнозировали жару и грозы в Башкортостане в выходные. Температура достигнет +31 градуса, вероятны кратковременные дожди.