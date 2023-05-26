В МИЦ «Известия» расскажут о безопасности в местах отдыха у воды
30 мая в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему «Безопасность на водных объектах в преддверии купального сезона».
О профилактических мерах и правилах безопасности в местах отдыха у воды расскажут:
- Андрей Печенин, начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России;
- Леонид Дежурный, д.м.н., председатель Российского общества первой помощи.
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Важно: представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции онлайн при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту press-center@iz.ru ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70 доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлении паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.