Дуб из Ульяновской области претендует на звание дерева года

Старый дуб из Павловского района Ульяновской области занимает девятое место из 69 на национальном конкурсе «Российское дерево года – 2023», сообщает ulpravda.ru в пятницу, 26 мая.

Черешчатый дуб под названием «Пичеурский дуб» выступает на соревновании под шестым номером. Ему 194 года, высота составляет около 20 м, диаметр ствола — более одного метра. Он растет недалеко от дороги, которая соединяет села Старый Пичеур и Славкино. Уже много лет дерево огорожено небольшим забором, чтобы предотвратить вытаптывание и уплотнение почвы над корнями. Также дуб имеет сертификат, который подтверждает статус «Дерева — памятника природы».

Как отмечает издание, Пичеурский дуб — дерево легендарное. Народная молва приписывает ему не менее 300 лет, а роднику «Баня-латко», протекающему рядом с ним, целебные свойства. Во времена молодости дуба поляна у ключа была местом языческих молений местного мордовского населения. По словам краеведа Виталия Глушенкова, в начале ХХ века недалеко от села Старый Пичеур был найден мордовский могильник с украшением, состоящим из жетонов Людовика XIV, короля Англии и Шотландии Вильгельма III, русских полушек начала XVIII века. С принятием мордвой христианства дуб стал православным символом. На ствол даже прибили икону.

Конкурс проводится путем открытого голосования на сайте всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Голосование продлится до 1 августа 2023 года. Итоги конкурса будут подведены через 10 дней. Цель конкурса — повысить интерес населения к старым деревьям — свидетелям многих исторических событий и способствовать их сохранению. Дерево-победитель получит реальный приз — профессиональный уход.